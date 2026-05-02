США взяли Иран в тиски: нефтедобыча может обрушиться

Министерство обороны США оценивает потери Ирана от недополученной выручки за продажу нефти почти в 5 миллиардов долларов. Причиной стала американская блокада в Оманском заливе, оказавшая беспрецедентное давление на правительство в Тегеране.

Блокада является наиболее значимым инструментом давления президента Трампа в переговорах о прекращении войны с Ираном. Пентагон стремится подчеркнуть эффективность этой меры на фоне нестабильного процесса мирных переговоров.

По данным официальных лиц Пентагона, с момента начала блокады 13 апреля американские военные перенаправили более 40 судов, пытавшихся прорваться через оцепление с нефтью и другими контрабандными товарами.

В общей сложности 31 танкер, груженный 53 миллионами баррелей иранской нефти, «застрял в заливе». Стоимость этого груза оценивается минимум в 4,8 миллиарда долларов. Два судна были арестованы США.

Из-за невозможности отгружать нефть в новые танкеры и заполнения наземных хранилищ до предела Иран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих складов. По словам чиновников, некоторые суда выбирают «более дорогой и длинный маршрут для доставки нефти в Китай, опасаясь перехвата со стороны ВМС США».

Самир Мадани, соучредитель сервиса TankerTrackers.com, отметил, что пример крупного иранского танкера HUGE показал способ обхода американского перехвата. Судно шло вдоль берегов Пакистана и Индии в сторону относительно безопасной гавани Малаккского пролива в Малайзии, где сырая нефть обычно перекачивается на другие корабли, следующие в Китай.

Мадани полагает, что в определенный момент иранские танкеры, запертые блокадой, могут предпринять попытку массового прорыва. «Я думаю, иранцы будут ждать возможности организовать ночной «Большой побег», как только накопят еще больше запасов у границы с Пакистаном», — сообщил он изданию Axios.

В ходе нынешней фазы холодной войны в иранском конфликте обе стороны используют блокады для нанесения экономического ущерба. Иран блокировал Ормузский пролив, заперев суда, на что США ответили блокадой входа в Оманский залив с запада.

Ключ к кампании давления США заключается в том, чтобы заставить Иран исчерпать мощности для хранения нефти, что спровоцирует остановку нефтяных скважин. «Им, вероятно, осталось несколько недель или, возможно, около месяца до того, как место в хранилищах закончится», — заявил Axios аналитик Eurasia Group Грегори Брю.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес заявил, что блокада «действует в полную силу и оказывает то решающее воздействие, на которое мы рассчитывали».

«Мы наносим сокрушительный удар по способности иранского режима финансировать терроризм и региональную дестабилизацию, — сказал он. — Наши вооруженные силы в регионе продолжат поддерживать это неумолимое давление».