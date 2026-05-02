Казнили Каримпура и Бакарзаде

В Иране казнены двое мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на судебные власти страны.

Казненные — Ягуб Каримпур и Насер Бакарзаде — были признаны виновными в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Они были повешены после того, как Верховный суд оставил в силе смертные приговоры.

Согласно обвинению, Каримпур передавал секретную информацию офицеру «Моссада», а Бакарзаде обвинялся в сборе сведений о правительственных и религиозных деятелях, а также о ключевых объектах, включая данные о районе ядерного объекта в Натанзе (провинция Исфахан).