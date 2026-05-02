Новый лидер Венгрии назначил зятя министром

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что выдвинул мужа своей сестры Мартона Меллетхей-Барну в кандидаты на пост главы Минюста из-за его профессиональной подготовки и приверженности верховенству права.

Такое объяснение политик дал в видеообращении на своей странице в Facebook. Его содержание приводит портал Index.hu.

По словам Мадьяра, они были знакомы еще со студенческих лет, а в партию «Тиса» Меллетхей-Барна вступил задолго до свадьбы. Также Мадьяр заверил, что его сестра покинет пост судьи на время полномочий своего мужа.

В видеоролике будущий премьер-министр заявил, что в работе нового правительства будут введены строгие правила: решения министров будут прозрачными, а конфликты интересов будут разрешаться публично. Эти правила, по его словам, будут применяться ко всем, включая его самого.

В Венгрии министра юстиции назначает президент страны (в настоящий момент — Тамаш Шуйок) по представлению премьер-министра, который формирует состав правительства после парламентских выборов.

О выдвижении Меллетхей-Барну на пост главы Минюста Мадьяр объявил 30 апреля.