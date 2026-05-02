Израиль предупредил

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала предупреждение о необходимости эвакуации жителей девяти деревень на юге Ливана перед началом авиаударов по объектам террористической организации «Хезболла».
Жителям населенных пунктов Джибшит, Хаббуш, Эбба, Ад-Дувейр, Харуф, Дейр аз-Захрани, Кафр-Джоз, Адшит аль-Шакиф и Каакыйят аль-Джиср предписано отдалиться от мест проживания как минимум на один километр.
«Деятельность «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее, при этом армия не намерена причинять вред вам», – заявил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи.
По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2 600 человек.