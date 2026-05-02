У Трампа не смогли примирить Израиль с арабами

Структура создавалась для контроля над перемирием между Израилем и ХАМАСом, а также для координации поставок гуманитарной помощи.

Однако, по данным собеседников агентства, центр не справился с задачами. Ожидается, что его функции передадут Международным стабилизационным силам (ISF). Собеседники Reuters в Белом доме называют это «реорганизацией», другие источники утверждают, что фактически речь идет о поглощении центра новой структурой.

Планируется сократить численность американского военного персонала со 190 до 40 человек. Их заменят гражданские специалисты из других стран. После закрытия орган будет переименован в Международный центр поддержки сектора Газа, сообщили источники Reuters. Вероятно, новое ведомство возглавит генерал-майор США Джаспер Джефферс, который сейчас возглавляет ISF.