USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Азербайджан вызвал посла Евросоюза
Новость дня
Азербайджан вызвал посла Евросоюза

США уходят из Германии

13:47 906

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейских союзников взять на себя больше ответственности за свою безопасность после того, как США объявили о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии, сообщает The Guardian.

Писториус сказал, что присутствие американских солдат в Европе было «в наших интересах и в интересах Соединенных Штатов».

«Было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию. Мы, европейцы, должны взять на себя большую ответственность за нашу безопасность», - подчеркнул он.

Писториус сказал, что Германия находится «на правильном пути», предпринимая шаги по укреплению своей обороноспособности, указав на расширение Бундесвера, более масштабные и быстрые закупки оборудования и строительство инфраструктуры.

Германия является крупнейшим местом базирования вооруженных сил США в Европе, где на действительной службе находятся около 35 000 военнослужащих, и служит ключевым учебным центром. В пятницу Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Это заявление было сделано на фоне публичной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем после того, как европейский лидер заявил, что Иран «унижает» США.

США уходят из Германии
США уходят из Германии
13:47 907
ЭТО ВАЖНО

Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан
15:07 179
Войска НАТО у границ России
Войска НАТО у границ России
14:49 396
Россия стреляет по пассажирским автобусам
Россия стреляет по пассажирским автобусам фото; видео
14:13 843
США уходят из Германии
США уходят из Германии
13:47 907
Израиль предупредил
Израиль предупредил
13:09 1599
США взяли Иран в тиски: нефтедобыча может обрушиться
США взяли Иран в тиски: нефтедобыча может обрушиться
11:58 2326
Зеленский разочаровался в Трампе и выбирает Турцию
Зеленский разочаровался в Трампе и выбирает Турцию
12:57 2153
Казнили Каримпура и Бакарзаде
Казнили Каримпура и Бакарзаде
12:20 2469
Премьер Чехии увидится с Зеленским в Ереване
Премьер Чехии увидится с Зеленским в Ереване
11:30 1493
Арсеналы США истощены
Арсеналы США истощены
11:16 1693
Милли Меджлис о попытке сорвать мир между Баку и Ереваном
Милли Меджлис о попытке сорвать мир между Баку и Ереваном
10:56 2568
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться