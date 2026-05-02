США уходят из Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейских союзников взять на себя больше ответственности за свою безопасность после того, как США объявили о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии, сообщает The Guardian.

Писториус сказал, что присутствие американских солдат в Европе было «в наших интересах и в интересах Соединенных Штатов».

«Было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию. Мы, европейцы, должны взять на себя большую ответственность за нашу безопасность», - подчеркнул он.

Писториус сказал, что Германия находится «на правильном пути», предпринимая шаги по укреплению своей обороноспособности, указав на расширение Бундесвера, более масштабные и быстрые закупки оборудования и строительство инфраструктуры.

Германия является крупнейшим местом базирования вооруженных сил США в Европе, где на действительной службе находятся около 35 000 военнослужащих, и служит ключевым учебным центром. В пятницу Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Это заявление было сделано на фоне публичной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем после того, как европейский лидер заявил, что Иран «унижает» США.