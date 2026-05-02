Россия стреляет по пассажирским автобусам

Россия атаковала дроном маршрутку в Херсоне, пострадал водитель, сообщил глава Областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, это уже второй подобный инцидент за сегодня.

В Харькове обломок дрона влетел в квартиру в 12-этажном жилом доме, пострадали два человека. Сам беспилотник не взорвался, что позволило избежать пожара и разрушений.

В Одесской области из-за ударов получила повреждения портовая инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.

Воздушные силы Украины сообщили, что за ночь было сбито или подавлено 142 из 163 БПЛА.

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, Россия пытается массированными атаками перегрузить украинскую ПВО.

За неделю ВС РФ выпустили по Украине около 1600 ударных БПЛА, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты, написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате российского удара по маршрутке в Херсоне погибли два мирных жителя, еще семеро пострадали.

Президент Украины также сообщил об атаках по жилому дому в Харькове, энергетической инфраструктуре в Николаевской области и ударах по ряду регионов, включая Днепропетровскую, Одесскую, Сумскую, Херсонскую и Донецкую области.