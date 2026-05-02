Азербайджанские военные «ведут бой» в турецких туннелях, бункерах и пещерах

В Турции продолжаются подготовительные тренировки к многонациональным учениям EFES-2026, в которых принимают участие и военнослужащие азербайджанской армии.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц выполняют практические задачи по различным боевым сценариям.

В соответствии с современными способами ведения боя группы, принимающие участие в учениях, выполняют задачи по предотвращению атак и диверсий условного противника в населенных пунктах, охране объектов, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему с последующей его эвакуацией, а также по ведению боя в туннелях, бункерах и пещерах.

В ходе учений для уничтожения тяжелой техники и живой силы условного противника используются артиллерия и минометы, а также беспилотные летательные аппараты.

«Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий уровень профессионализма и боевой подготовки при выполнении поставленных задач», - отмечает минобороны.