Войска НАТО у границ России

В Финляндии, у границы с Россией, начались учения Northern Strike 2026. Об этом сообщили сухопутные силы Финляндии.

Учения стали частью серии маневров, которые проходят в стране с участием Великобритании, Франции, Италии, США, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии и Литвы. В них будут участвовать 640 военных, которые отработают артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы. Маневры продлятся до 12 мая.

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия, чтобы обеспечить оборону республики в непредсказуемой оперативной обстановке. При этом в документе сказано, что страна останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам.