Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан

Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике, президент Академии «Небесная грация» Алина Кабаева находится в Баку, где в эти дни проходит Кубок Европы.
Сегодня Кабаева наблюдала за соревнованиями, проходящими в Национальной гимнастической арене.
Гимнастки «Небесной грации» выступают в Баку достаточно успешно. Золотые медали уже завоевали Арина Ковшова, Ксения Савинова и Яна Заикина.
Ранее «Небесная грация» поблагодарила Федерацию гимнастики Азербайджана за организацию сборов для сборной России в Национальной гимнастической арене.
«Для сборной России сборы в Азербайджане стали важнейшим этапом подготовки. Наша команда получила возможность потренироваться в прекрасных современных условиях в Баку.
Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за организацию и искреннее гостеприимство!
Отдельные слова благодарности за замечательную экскурсию, которая подарила яркие впечатления спортсменкам и тренерам, познакомила их с культурой и красотой Азербайджана и оставила самые теплые воспоминания. Мы высоко ценим дружбу, сотрудничество и внимание, оказанное нашей команде», - говорится на сайте «Небесной грации».