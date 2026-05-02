Трамп объявил войну Европе

Последние решения главы Белого дома Дональда Трампа показали, что он больше заинтересован в давлении на европейские страны, чем в сотрудничестве с ними, пишет Politico.

Издание связывает это с намерением США ввести 25-процентные пошлины на автомобили и грузовики из ЕС, а также с решением Пентагона вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.

«Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать», — говорится в публикации.

Politico считает, что разногласия между администрацией США и европейскими партнерами становятся все более трудноразрешимыми, а недавние действия Трампа укрепили в Европе понимание необходимости снижать зависимость от Вашингтона. При этом европейские политики признают, что этот процесс идет медленно.

Между тем Еврокомиссия «оставляет открытыми все варианты» в связи с угрозой введения Трампом пошлин.

Представитель Еврокомиссии заявил, что Европа по-прежнему привержена предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим отношениям. Однако, если США примут меры, противоречащие торговому соглашению, Еврокомиссия оставляет за собой все возможности для защиты интересов ЕС.

По его словам, несмотря на заявления Трампа, блок выполняет взаимное торговое соглашение «в соответствии со стандартной законодательной практикой, постоянно информируя администрацию США на всех этапах».