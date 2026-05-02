Кого Турция отправила в Армению?

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз 4 мая представит свою страну на 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Ереване.

Как сообщает агентство «Анадолу», в ходе встречи на тему «Строим будущее: единство и стабильность в Европе» будут обсуждаться вопросы укрепления демократической устойчивости, развития связей, а также расширения сотрудничества в сферах экономики и энергетической безопасности.

Сообщается, что в ходе визита также будут обсуждаться события в регионе и глобальные проблемы.

Отметим, визит Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.