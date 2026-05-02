«Сабах» не остановить и в баскетболе

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) состоялся второй матч финальной серии. В Бакинском дворце спорта вновь сошлись действующий чемпион «Сабах» и «Абшерон Лайонс».
В отличие от первого матча, «Сабаху» победа далась легче - 112:84. Напомним, в первой игре команда Римаса Куртинайтиса выиграла со счетом 98:93.
Сегодня в составе победителей самым результативным был американец Хассани Граветт, набравший 21 очко и сделавший 12 ассистов.
У «Абшерона» игру вел другой представитель США Аринце Чидом, на счету которого 30 очков и 10 подборов.
Третий матч в серии будет сыгран 5 мая. Победа в этой игре принесет «Сабаху» четвертое подряд чемпионство. На днях, как известно, титул чемпиона Азербайджана впервые завоевал футбольный клуб «Сабах».