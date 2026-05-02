Зеленский о подозрительной активности Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на границе с Беларусью была замечена «специфическая» активность со стороны белорусов. Он подчеркнул, что государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

«Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси - со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, будем реагировать», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет. Он подчеркнул, что это должен понимать каждый, «кого пытаются втягивать в любую агрессивную активность против Украины».