Азербайджан вызвал посла Евросоюза
Азербайджан вызвал посла Евросоюза

Китай запретил исполнять санкции США

Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний.

В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном.

В заявлении китайского министерства говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

Ранее Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

Китайские дипломаты при этом заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.

«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
19:21 275
Россия бьет по газовым объектам Украины
Россия бьет по газовым объектам Украины
19:10 427
Трамп отказал Тегерану
Трамп отказал Тегерану обновлено 17:15
17:15 6367
Война в Иране как ошибка
Война в Иране как ошибка Итоги опроса американцев
18:42 673
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
18:34 736
Канцлер Германии пропустит Ереван
Канцлер Германии пропустит Ереван обновлено 17:30
17:30 3530
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
16:50 1901
Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США
Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США расследование Reuters
1 мая 2026, 20:05 4738
Эмираты открывают небо
Эмираты открывают небо
16:23 1363
Кого Турция отправила в Армению?
Кого Турция отправила в Армению?
16:01 2501
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
15:07 5139

«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
19:21 275
Россия бьет по газовым объектам Украины
Россия бьет по газовым объектам Украины
19:10 427
Трамп отказал Тегерану
Трамп отказал Тегерану обновлено 17:15
17:15 6367
Война в Иране как ошибка
Война в Иране как ошибка Итоги опроса американцев
18:42 673
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
18:34 736
Канцлер Германии пропустит Ереван
Канцлер Германии пропустит Ереван обновлено 17:30
17:30 3530
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
16:50 1901
Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США
Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США расследование Reuters
1 мая 2026, 20:05 4738
Эмираты открывают небо
Эмираты открывают небо
16:23 1363
Кого Турция отправила в Армению?
Кого Турция отправила в Армению?
16:01 2501
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
15:07 5139
