Завтра будет сильный ветер

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 3 мая в Баку и на Апшеронском полуострове, а 3–4 мая – в ряде регионов, объявлено желтое предупреждение. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется северо-западный ветер, а в Нахчыванской АР, Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Нефтчале, Сальяне, Дашкесане, Гедабеке, Губе, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Гобустане, Кельбаджаре, Лачине, Джебраиле, Физули и Зангилане северо-восточный ветер усилится до 13,9–20,7 м/с.