Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?

Сложившаяся в Ормузском проливе ситуация из-за агрессии США и Израиля против Ирана вернется к норме, когда зачинщики этого конфликта его прекратят. Об этом заявил журналистам представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«До 28 февраля 2026 года Ормузский пролив был открыт. Все страны получали от этого выгоду, и ни у кого не было проблем. Тысячи лет пролив был открыт, и Иран ежедневно и ежегодно тратил огромные средства на обеспечение безопасности. Никто никогда не жаловался. Все были свободны, даже вражеские военные корабли проходили через него. Но с тех пор, как эти страны начали войну, в проливе начался конфликт и кризис. Иран ничего не может с этим поделать. Те, кто начал эту войну, должны остановить ее, и тогда все вернется в норму», - сказал он.

Илахи призвал все страны мира обратиться к США и Израилю с просьбой прекратить войну, чтобы ситуация стабилизировалась. «Нам нужна справедливость и честность. Вместо того чтобы спрашивать Иран: «Почему?», мы должны попросить тех, кто развязал эту войну, прекратить ее, потому что все мы страдаем. Если они попросят Соединенные Штаты и Израиль остановиться, все вернется в норму», - отметил он.

«Допустимо ли и разумно ли, что всем странам говорят, что они не должны иметь дел с одной конкретной страной? Что они не должны покупать у нее товары, вести с ней бизнес? Почему мы так живем? Лучше быть справедливыми и честными. Мы должны анализировать все в контексте и сказать инициаторам войны, чтобы они прекратили ее, потому что все мы страдаем», - добавил он.

«Почему страны, пострадавшие от этой ситуации, не просят Соединенные Штаты и Израиль прекратить войну? Этот кризис создан ими. Заводы закрыты, в некоторых странах сокращены рабочие дни, закрыты рестораны», - указал Илахи.

После начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран принял решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с ними и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта некоторые танкеры были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.