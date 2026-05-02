Азербайджан вызвал посла Евросоюза
Новость дня
Война в Иране как ошибка

Итоги опроса американцев
18:42 674

Военная операция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Иране так же непопулярна среди американцев, как войны в Ираке в 2006 году и во Вьетнаме в начале 1970-х, следует из исследования The Washington Post-ABC News-Ipsos.

Согласно опросу, проведенному 24–28 апреля среди 2 560 взрослых американцев, 61% респондентов считает, что применение военной силы против Ирана было ошибкой, при этом одобряют операцию только 20%, большая часть из которых относит себя к сторонникам Республиканской партии.

Сопоставимого уровня недоверия война в Ираке достигла только спустя два года: в середине 2006-го 59% американцев считали продолжающие боевые действия ошибкой, пишет The Washington Post со ссылкой на опрос Gallup. Аналогичные показатели (61%) были и в отношении войны во Вьетнаме в начале 1970-х годов.

При этом, как отмечает газета, количество жертв среди американских солдат в этих конфликтах разительно отличается: если во Вьетнаме погибло более 50 тыс. военных, а в Ираке — более 2 тыс., то, по последним официальным данным, в Иране число погибших составляет 13 человек.

По данным опроса, 61% респондентов считает, что боевые действия в Иране увеличили риск терроризма против американцев. Еще 56% американцев ответили, что действия США увеличивают риск ослабления отношений с союзниками.

Также большая часть опрошенных (60%) опасается, что военная операция повысила риск экономического спада, а более 40% отметили существенное подорожание бензина, из-за которого они стали меньше ездить на автомобилях и сокращать расходы на домашнее хозяйство.

«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
19:21 277
Россия бьет по газовым объектам Украины
Россия бьет по газовым объектам Украины
19:10 429
Трамп отказал Тегерану
Трамп отказал Тегерану обновлено 17:15
17:15 6374
Война в Иране как ошибка
Война в Иране как ошибка Итоги опроса американцев
18:42 675
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
18:34 739
Канцлер Германии пропустит Ереван
Канцлер Германии пропустит Ереван обновлено 17:30
17:30 3532
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
16:50 1905
Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США
Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США расследование Reuters
1 мая 2026, 20:05 4739
Эмираты открывают небо
Эмираты открывают небо
16:23 1363
Кого Турция отправила в Армению?
Кого Турция отправила в Армению?
16:01 2502
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
15:07 5143

ЭТО ВАЖНО

