Фицо о разговоре с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то, что у нас разные мнения по ряду вопросов, мы оба заинтересованы в добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины.

Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины по вступлению в ЕС, потому что мы хотим, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной», - написал он.

По словам Фицо, стороны договорились провести встречу на полях саммита ЕПС (Европейского политического сообщества - ред.) в Ереване и поддерживать дальнейшие контакты, в том числе посредством взаимных визитов.

«Я также подчеркнул, что без согласия украинской стороны мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно», - заявил словацкий премьер, комментируя российско-украинский конфликт.

Зеленский в то же время отметил, что лидеры подчеркнули важность укрепления двусторонних связей и договорились провести личную встречу в ближайшее время. «Я пригласил словацкого премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил его за приглашение приехать в Братиславу. Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком», - рассказал украинский лидер.