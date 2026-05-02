Россия бьет по газовым объектам Украины

Российские войска нанесли удары по газовым объектам в Харьковской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий в Facebook.

«Вторые сутки российские войска атакуют критическую инфраструктуру «Нафтогаза». Вчера обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области, где повреждено оборудование. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.

Сегодня после попадания авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть абонентов временно осталась без газоснабжения. Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации последствий, как только позволит обстановка с безопасностью», - написал он.

Россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние два дня российские войска атаковали объекты «Нафтогаза» в трех областях.

В начале апреля Россия обстреляла объекты «Нафтогаза» в Сумской и Полтавской областях. В течение 151 дня отопительного сезона Россия совершила 129 атак на объекты «Нафтогаза», в том числе на трубопроводы и системы отопления. За 2025 год насчитано 229 таких ударов.