Азербайджан вызвал посла Евросоюза
«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу

19:21 282

Властям Ирана в связи с продолжающейся блокадой США иранских портов приходится снижать объемы добываемой нефти, сообщает в субботу Bloomberg cо ссылкой на источник.

«Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился, а хранилища быстро заполняются. Высокопоставленный представитель властей Ирана заявил, что страна начала сокращение добычи», - информирует агентство.

Собеседник Bloomberg пояснил, что власти пошли на такие меры с целью не допустить исчерпания объемов хранилищ. Однако он не уточнил, насколько уже упала добыча.

Источники агентства также рассказали, что иранские инженеры после долгого воздействия санкций и неоднократных сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба, и смогут снова быстро пустить их в оборот. Один из чиновников отметил, что временно могут прекратить функционировать до 30% скважин. 

Представители иранских властей признали, что меры, которые позволят сохранить работоспособность отрасли, могут быть действенными лишь какое-то время.

В минувшую среду в интервью Axios президент США Дональд Трамп вновь предположил, что Иран испытывает сложности из-за невозможности экспортировать нефть. По словам президента США, иранские нефтехранилища и нефтепроводы «близки к тому, чтобы взорваться». При этом портал подчеркивал, что некоторые аналитики не согласны с таким прогнозом.

В свою очередь Bloomberg приводит мнение официальных лиц, согласно которому у Ирана есть примерно месяц при сохранении нынешнего уровня добычи нефти до исчерпания возможностей хранить это сырье.

