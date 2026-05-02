ВСУ ударили по пунктам управления дронами и двум РЛС российских войск

В Генштабе Украины рассказали о поражении военных целей РФ в нескольких областях.

На территории Крыма, возле Дружного, украинские военные в ночь на субботу, 2 мая, попали в место нахождения тактической группы ракетных комплексов «Искандер», а возле Евпатории и Маяка под удар Вооруженных сил Украины попали две радиолокационные станции «Подлет» и «МИС-М1».

В Новопетриковке и Георгиевке Донецкой области украинские военные атаковали состав российских дронов и три пункта управления беспилотниками. В Кадиевке Луганской области и на территории Ивановки Херсонской области зафиксировано попадание в состав снарядов и ремонтное подразделение армии РФ.

Недавно дроны Сил беспилотных систем (СБС) Украины атаковали сразу четыре российских военных самолета на аэродроме «Шагол» возле города Челябинска.