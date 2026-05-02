Иран обвиняет США
Америка ускоренно вооружает страны Ближнего Востока

19:45

Госсекретарь США Марко Рубио одобрил ускоренную поставку оружия Израилю, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам, обойдя стандартную процедуру рассмотрения в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такой шаг продиктован необходимостью срочно доставить ракеты противовоздушной обороны и системы лазерного наведения на Ближний Восток, поскольку перемирие в войне с Ираном кажется все более шатким.

По данным Государственного департамента, общая стоимость сделок составляет почти 9 миллиардов долларов.

Госдеп санкционировал продажу Израилю до 10 000 боеприпасов Advanced Precision Kill Weapon System-II All Up Rounds стоимостью 992,4 миллиона долларов, произведенных компанией BAE Systems.

Кувейт получил разрешение на приобретение интегрированных систем боевого управления и сопутствующего оборудования на сумму до 2,5 млрд долларов. Основными подрядчиками потенциальной сделки являются Northrop Grumman Corp., RTX Corp. и Lockheed Martin Corp. 

Государственный департамент также одобрил продажу Катару до 200 перехватчиков Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T), 300 перехватчиков PAC-3 Missile Segment Enhancement и сопутствующего оборудования на сумму до 4,01 млрд долларов. Lockheed и RTX являются основными подрядчиками этой сделки.

В рамках отдельной сделки Катару разрешено приобрести 10 000 боеприпасов APKWS-II all-up-rounds advanced (один вариант) и сопутствующее оборудование на сумму до 992,4 млн долларов.

Госдеп также санкционировал продажу ОАЭ APKWS и сопутствующего оборудования на сумму до 147,6 млн долларов.

Во всех этих случаях Рубио «определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи» этого оружия, и что такая ускоренная передача «соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Обычно потенциальные закупки оружия подлежат рассмотрению в Конгрессе, а объемы и цена окончательно согласовываются в ходе переговоров между заказчиками и продавцами. Ранее в марте госсекретарь США одобрил ускоренную продажу оружия союзникам на Ближнем Востоке.

Америка ускоренно вооружает страны Ближнего Востока
