Экс-премьер Британии призвал европейцев «не размножаться»

В своей авторской колонке для газеты Daily Mail политик выразил уверенность в том, что наметившийся демографический спад является «лучшей мировой новостью». По его словам, текущие тенденции фиксируются повсеместно: в Италии смертность опережает количество браков, в Японии пустеют игровые зоны для детей, а в Китае без жителей остаются целые микрорайоны.

Особое внимание Джонсон уделил ситуации в Британии, которая долгое время лидировала в Европе по темпам прироста населения. Согласно актуальной статистике, впервые с середины 1970-х годов число умерших в стране в текущем году окажется больше числа новорожденных.

«Практически каждый день я вижу в Financial Times научные статьи, в которых говорится о надвигающейся демографической катастрофе и кризисе народонаселения», — написал экс-премьер.

Свою позицию политик аргументировал экологическими рисками. Он напомнил, что за период его жизни население Земли увеличилось более чем в два раза — с 3,2 млрд до 8 млрд человек. Этот бурный рост сопровождался уничтожением лесных массивов и массовым вымиранием представителей флоры и фауны. Даже при нынешнем замедлении, по существующим прогнозам, к 2080 году на планете будут проживать около 10,2 млрд человек.

Джонсон подчеркнул, что потенциальное сокращение числа жителей Земли станет не кризисом, а долгожданным избавлением природы от избыточной нагрузки, которую создает человечество.

Для справки: у самого Джонсона 9 детей.