Иран обвиняет США
Экс-премьер Британии призвал европейцев «не размножаться»

20:13 1070

Европейским правительствам стоит держаться подальше от программ стимуляции рождаемости. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В своей авторской колонке для газеты Daily Mail политик выразил уверенность в том, что наметившийся демографический спад является «лучшей мировой новостью». По его словам, текущие тенденции фиксируются повсеместно: в Италии смертность опережает количество браков, в Японии пустеют игровые зоны для детей, а в Китае без жителей остаются целые микрорайоны.

Особое внимание Джонсон уделил ситуации в Британии, которая долгое время лидировала в Европе по темпам прироста населения. Согласно актуальной статистике, впервые с середины 1970-х годов число умерших в стране в текущем году окажется больше числа новорожденных.

«Практически каждый день я вижу в Financial Times научные статьи, в которых говорится о надвигающейся демографической катастрофе и кризисе народонаселения», — написал экс-премьер.

Свою позицию политик аргументировал экологическими рисками. Он напомнил, что за период его жизни население Земли увеличилось более чем в два раза — с 3,2 млрд до 8 млрд человек. Этот бурный рост сопровождался уничтожением лесных массивов и массовым вымиранием представителей флоры и фауны. Даже при нынешнем замедлении, по существующим прогнозам, к 2080 году на планете будут проживать около 10,2 млрд человек.

Джонсон подчеркнул, что потенциальное сокращение числа жителей Земли станет не кризисом, а долгожданным избавлением природы от избыточной нагрузки, которую создает человечество.

Для справки: у самого Джонсона 9 детей.

Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
Когда ситуация в Ормузе вернется к норме?
18:34 1464
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан
Алина Кабаева в Баку, Россия благодарит Азербайджан ФОТО, ВИДЕО; ДОПОЛНЕНО
15:07 6777
Белый дом изучает военные сценарии в отношении Кубы
Белый дом изучает военные сценарии в отношении Кубы обновлено 19:59
19:59 2605
Америка ускоренно вооружает страны Ближнего Востока
Америка ускоренно вооружает страны Ближнего Востока
19:45 1017
«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
«Эхо» блокады: Иран сокращает нефтедобычу
19:21 1116
Россия бьет по газовым объектам Украины
Россия бьет по газовым объектам Украины
19:10 1319
Трамп отказал Тегерану
Трамп отказал Тегерану обновлено 17:15
17:15 7546
Война в Иране как ошибка
Война в Иране как ошибка Итоги опроса американцев
18:42 1358
Канцлер Германии пропустит Ереван
Канцлер Германии пропустит Ереван обновлено 17:30
17:30 4393
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
Зеленский о подозрительной активности Беларуси
16:50 2568

