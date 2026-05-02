Иран обвиняет США

Новость дня
обновлено 21:22
21:22 1337

Иран обвинил США в несоблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С таким утверждением выступило постоянное представительство Ирана при ООН в соцсети Х.

«На протяжении 56 лет США — обладатель тысяч ядерных боеголовок и распространитель таких видов оружия номер один — находятся в состоянии явного несоблюдения своих обязательств по нераспространению и ядерному разоружению согласно статьям I и VI ДНЯО.

США не должно быть предоставлено никакого прикрытия для их возмутительного и лицемерного поведения.

Юридически нет никаких ограничений на уровень обогащения урана, если оно проводится под надзором МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии], как это было в случае с Ираном», — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

*** 20:40

План завершения войны передан Пакистану, теперь слово за Вашингтоном. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади иностранным послам в Тегеране.

«Исламская Республика Иран представила свой план Пакистану как посреднику с целью окончательного прекращения навязанной войны, и теперь мяч на стороне Америки: выбрать путь дипломатии или продолжение конфронтационного курса», — сказал Гарибабади.

По его словам, Тегеран готов к обоим сценариям, включая отражение возможных атак, однако сохраняет приверженность переговорам, исходя из национальных интересов. При этом в Иране подчеркивают недоверие к намерениям Вашингтона.

Перед встречей с послами Гарибабади провел трехсторонние переговоры с послами России и Китая.

