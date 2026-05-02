Нобелевский комитет призывает Иран освободить Наргес Мохаммади

В субботу Норвежский Нобелевский комитет призвал иранские власти немедленно освободить из заключения лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, чтобы она могла получить медицинскую помощь, предупредив, что ее жизни угрожает опасность.

54-летняя иранская правозащитница Наргес Мохаммади, которая отбывает заключение в тюрьме в Зенджане на северо-западе Ирана, доставлена в больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья, включая два эпизода потери сознания в один день и тяжелый сердечный приступ. Об этом накануне сообщил Фонд Наргес Мохаммади (The Narges Mohammadi Foundation), который основала ее семья.

Госпитализация стала неизбежной после того, как тюремные врачи пришли к выводу, что ее состояние невозможно контролировать на месте и что ее должна лечить команда специалистов в Тегеране. Ее семья, которая на протяжении нескольких недель добивалась ее перевода в надлежащие медицинские учреждения, охарактеризовала эту госпитализацию как отчаянную, «экстренную» меру, которая, возможно, оказалась «слишком запоздалой для удовлетворения ее критических потребностей».

Правозащитница была срочно доставлена на машине скорой помощи из тюрьмы в местную больницу в провинции Зенджан. Транспортировка произошла после 140 дней содержания под стражей и постоянного отказа в предоставлении специализированной медпомощи, указали в фонде.

Мохаммади и ее семья настаивают на переводе в больницу в Тегеране.

Адвокат уточнил, что в последние дни у Наргес Мохаммади были зафиксированы скачки артериального давления. После введения двух капельниц и препаратов против тошноты тюремный врач заявил, что в учреждении не могут быть приняты дальнейшие меры, и распорядился о ее немедленной экстренной госпитализации.

Сама Мохаммади изначально отказалась от перевода. Это было связано с предупреждениями двух кардиологов из Зенджана, которые отметили, что с учетом результатов трех ангиографий и установки стента лечение в местных больницах является крайне опасным и должно проводиться квалифицированной медбригадой, осведомленной о ее состоянии. По словам семьи, речь идет о врачах в больнице «Парс» в Тегеране.

Через несколько часов после очередного обморока и дальнейшего ухудшения состояния здоровья правозащитницу осмотрел невролог и выдал срочное распоряжение о госпитализации. Мохаммади была доставлена в больницу службой экстренной помощи и госпитализирована в отделение интенсивной кардиотерапии, однако ее артериальное давление продолжает сильно колебаться.

Напомним, Наргес Мохаммади была задержана в декабре 2025 года и приговорена к семи с половиной годам лишения свободы

Мохаммади удостоилась Нобелевской премии мира в 2023 году «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за борьбу за права человека и свободу для всех».