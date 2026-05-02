Переговоры военных США и Ливана

Командующий вооруженными силами Ливана генерал Рудольф Хайкал встретился в Бейруте с американским генералом Джозефом Клирфилдом для обсуждения «ситуации в области безопасности» и региональных событий. Об этом говорится в заявлении армии Ливана.

По данным военного ведомства, переговоры были посвящены текущей обстановке в Ливане и вопросам региональной стабильности. Стороны обсудили меры по поддержанию безопасности в стране и координации усилий в этом направлении.

Джозеф Клирфилд возглавляет комитет, который контролирует соблюдение соглашения о прекращении огня между Израилем и движением «Хезболла», поддерживаемого при участии США.

В заявлении отмечается, что участники встречи подчеркнули важность роли ливанской армии в обеспечении стабильности внутри страны, а также необходимость дальнейшей международной поддержки на текущем этапе.