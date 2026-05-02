Крупнейший американский лоукостер объявил о закрытии

Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил об «упорядоченном сворачивании» деятельности. Все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено, говорится в заявлении компании.

Причиной закрытия лоукостера стало значительное повышение цен на нефть. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом.

По данным на конец 2025 года, в Spirit Airlines работали около 17 тысяч сотрудников. Утром 2 мая стойки регистрации перевозчика в аэропортах пустовали, пассажирам почти не оказывали помощи.

Spirit Airlines обещает автоматически вернуть средства своим бывшим клиентам за билеты, приобретенные при помощи банковской карты. Пассажирам, купившим билеты через туристические агентства, рекомендуется обратиться туда и подать заявку на возврат денег.

В середине апреля агентство Bloomberg сообщало, что Spirit Airlines находится на грани ликвидации из-за роста издержек, связанных с повышением цен на авиационное топливо на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Компания хотела получить от американской администрации порядка 500 млн долларов в обмен на право выкупа до 90% лоукостера после того, как Spirit Airlines поправит свое финансовое положение.

По данным газеты The Wall Street Journal, министр торговли США Говард Латник и глава Spirit Airlines Дэйв Дэвис 30 апреля провели телефонный разговор и пришли к выводу, что у лоукостера не осталось вариантов для получения финансирования и продолжения работы.