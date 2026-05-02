Завершился первый соревновательный день парусного турнира «Кубок президента - 2026».

Турнир «Кубок президента - 2026» проходит в Баку, на Приморском бульваре, при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана.

В регате, посвященной 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, спортсмены соревнуются в двух категориях – юниоры в классе «Оптимист» и молодежь в классе ILCA4.

Отметим, что «Кубок президента - 2026» по парусному спорту завершится 3 мая. Во второй день соревнований спортсмены будут выступать на том же месте — на Бакинском бульваре, рядом с «Яхт-клубом». Победители будут определены по результатам двух дней, исходя из набранных спортсменами очков.