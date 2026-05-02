Армия Израиля признает...

По словам представителя ЦАХАЛа Авихая Адраи, изначально не было признаков того, что объект имеет религиозное назначение. Он отметил, что после выявления соответствующих признаков на других зданиях в комплексе военные приняли меры, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. В ЦАХАЛе также заявили, что район использовался для запусков ракет по территории Израиля.

Ранее председатель парламента Ливана Набих Берри призвал привлечь Израиль к ответственности за повреждение мечетей и церквей на юге страны. По его словам, в субботу израильскими военными была полностью разрушена историческая шиитская мечеть (хусейния) в поселении Эд-Дувейр под Набатией. Также он отметил, что в пятницу, 1 мая, католический женский монастырь Сакре Кер и относящаяся к нему миссионерская школа в Яруне подверглись обстрелу. Берри добавил, что ответственность за это несут те же израильские солдаты, что 19 апреля уничтожили статую Иисуса Христа в Дейр-Сирьяне и ранее разрушили Большую мечеть в Бинт-Джубейле.