Армия Израиля признает...

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе операции в селе Ярун на юге Ливана ее подразделения повредили «религиозное здание», действуя против инфраструктуры «Хезболлы».
По словам представителя ЦАХАЛа Авихая Адраи, изначально не было признаков того, что объект имеет религиозное назначение. Он отметил, что после выявления соответствующих признаков на других зданиях в комплексе военные приняли меры, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. В ЦАХАЛе также заявили, что район использовался для запусков ракет по территории Израиля.
Ранее председатель парламента Ливана Набих Берри призвал привлечь Израиль к ответственности за повреждение мечетей и церквей на юге страны. По его словам, в субботу израильскими военными была полностью разрушена историческая шиитская мечеть (хусейния) в поселении Эд-Дувейр под Набатией. Также он отметил, что в пятницу, 1 мая, католический женский монастырь Сакре Кер и относящаяся к нему миссионерская школа в Яруне подверглись обстрелу. Берри добавил, что ответственность за это несут те же израильские солдаты, что 19 апреля уничтожили статую Иисуса Христа в Дейр-Сирьяне и ранее разрушили Большую мечеть в Бинт-Джубейле.
May 2, 2026