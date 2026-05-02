В Израиле протестуют против Нетаньяху

Антиправительственные акции начались вечером в ряде городов Израиля. Демонстранты протестуют против политики кабмина под руководством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает газета Haaretz, демонстрации проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Их участники требуют, в частности, создания государственной комиссии по расследованию причин трагедии 7 октября 2023 года, когда вооруженные радикалы ХАМАСа из сектора Газа напали на Израиль, указывает издание.

В Тель-Авиве демонстрация проводится «Форумом организаций борьбы» - новым объединением нескольких протестных движений, а также «Октябрьским советом» - форумом, объединяющим семьи погибших при атаке ХАМАСа, отмечает Haaretz.

7 октября 2023 года вооруженные сторонники движения ХАМАС из Газы напали на израильскую территорию. Атака сопровождалась убийствами жителей приграничных населенных пунктов в Израиле и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАСа и освобождения всех похищенных.