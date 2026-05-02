Задержан подозреваемый в отравлении детского питания Hipp

В Австрии арестовали 39-летнего мужчину, подозреваемого в попытке вымогательства денег у производителя детского питания Hipp.

В апреле Герман Хипп (не основной владелец компании Hipp, а один из членов семьи владельца) заявил о том, что стал жертвой попытки вымогательства. Шантажист требовал переслать ему два миллиона евро, чтобы открытые баночки детского пюре с крысиным ядом не попали на полки магазинов.

Письмо было отправлено 27 марта, а шантажист установил крайний срок оплаты – 2 апреля. В компании Hipp утверждают, что письмо поступило в общий почтовый ящик, который не проверяли регулярно.

В Австрии, Чехии и Словакии изъято в общей сложности пять баночек с отравленным детским питанием.

Одна из отравленных банок была куплена в супермаркете Spar в городе Айзенштадт в земле Бургенланд, Австрия. В банке содержалось 15 микрограммов крысиного яда. Австрийская полиция разыскивает еще одну банку, проданную в том же супермаркете, которая, вероятно, содержала яд.