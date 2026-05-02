Пираты захватили танкер

Береговая охрана Йемена сообщила о захвате нефтяного танкера M/T Eureka у побережья провинции Шабва на юго-востоке страны. По данным ведомства, неизвестные вооруженные лица поднялись на борт судна, взяли его под контроль и изменили курс в сторону Аденского залива.

По последним данным, танкер ведут в направлении территориальных вод Сомали.

Судно ходит под флагом Того. На его борту, по предварительным данным, находятся нефтепродукты. Владельца судна и национальную принадлежность экипажа официально не раскрыли. Однако появляются данные о том, что танкер Eureka загружался нефтепродуктами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Береговая охрана Йемена заявила, что местоположение танкера установлено, ведется его отслеживание. Принимаются меры по возвращению судна и обеспечению безопасности экипажа. Пока ответственность за захват на себя никто не взял. В СМИ инцидент связывают с возможной деятельностью сомалийских пиратов, которые в последние недели активизировались в регионе.

Это происходит на фоне сохраняющейся напряженности в Красном море и Аденском заливе.

Напомним, сомалийские пираты в течение нескольких лет не проявляли особой активности.