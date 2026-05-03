Франция понимает, что чувствует Иран

Франция надеется на достижение мира между США и Ираном на фоне продолжения дипломатических инициатив. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Министр иностранных дел Франции подчеркнул позицию своей страны в поддержку продолжения дипломатических инициатив и выразил надежду на достижение устойчивого мира и безопасности в регионе благодаря продолжению диалога», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского министра.

В ходе беседы Аракчи проинформировал своего французского коллегу о позиции и инициативах Тегерана в связи с «прекращением войны, развязанной США и Израилем против Ирана».

Стороны также обсудили региональные и глобальные вопросы.