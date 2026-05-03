Как Моджтаба Хаменеи выжил при авиаударе

Заместитель по международным вопросам в канцелярии верховного лидера Ирана Мохсен Коми в интервью агентству Fars впервые публично раскрыл детали того, как Моджтаба Хаменеи выжил при ударе, который унес жизнь его отца и предшественника Али Хаменеи.

По словам Коми, в момент атаки Моджтаба Хаменеи находился в том же здании, которое было разрушено. «За несколько минут до взрыва, по воле случая или божественному провидению, он вышел во двор, и Бог предназначил ему быть пощажённым», — приводит агентство слова высокопоставленного священнослужителя.

Таким образом, официальный Тегеран подтвердил не только гибель духовного лидера, но и присутствие его сына на месте трагедии 28 февраля. При этом Коми настаивает, что, несмотря на полученные травмы, Моджтаба Хаменеи «находится в полном здравии» и лично руководит страной, включая вопросы переговоров и полевых операций.