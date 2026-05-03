Авиаудар по Запорожскому району Украины: есть погибший и раненые

В результате авиаудара российских войск по Запорожскому району (Украина) есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что 2 мая РФ атаковала один из населенных пунктов. Погиб мужчина, еще два человека травмированы, среди них ребенок.

«В результате обстрела повреждены 5 частных домов, из них 3 - загорелись. Спасатели ликвидировали пожары на площади 120 кв. К работам привлекались 12 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС», – говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.