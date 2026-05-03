Нетаньяху созывает Совбез

02:02 596

Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху созывает в воскресенье кабинет безопасности Израиля: на повестке Иран и возобновление боевых действий в Газе.

Срочный созыв совета безопасности последовал за заявлением президента США Дональда Трампа, который в пятницу выразил недовольство новым предложением о прекращении огня со стороны Тегерана и подтвердил, что военные представили ему план действий, позволяющий «выбить из них (Ирана) всю дурь» в случае отсутствия прогресса по сделке.

Накануне высокопоставленный иранский чиновник обвинил Вашингтон в затягивании переговоров и предупредил, что возврат к войне с США является вероятным.

Израильские официальные лица готовятся координировать действия с Вашингтоном на случай краха дипломатии.

В ходе предстоящего заседания министры обсудят варианты потенциальной совместной атаки на ядерные объекты. Тем временем представитель КСИР пригрозил превратить Тель-Авив в «огненный ад», если США или Израиль совершат новую агрессию. 

Вторым ключевым вопросом повестки станет возможное возвращение к боевым действиям в секторе Газа. Израиль выражает растущее раздражение отсутствием прогресса в разоружении ХАМАС в рамках мирного плана под эгидой «Совета мира» (Board of Peace), возглавляемого США.

«ХАМАС не соблюдает соглашение о разоружении. Мы ведем обсуждения с посредниками», — сообщил израильский источник в эфире Kan.

В субботу утром в Каире ХАМАС представил свой ответ на 15-пунктную «дорожную карту» Высокого представителя «Совета мира» по Газе. По данным арабских СМИ, поправки ХАМАС вызвали удивление у посредников и некоторых палестинских фракций. Боевики настаивают на полном прекращении огня и выводе израильских войск из Газы как предварительных условиях. Группировка отклонила предложение о поэтапном разоружении, заявив, что «вопрос оружия будет решаться в связи с политическими правами палестинского народа, в рамках национального урегулирования и в контексте установления необходимых механизмов безопасности».

