«Pilot İnşaat-A» посреди ночи разрушила дом Джамала Рзаева. Он выиграл все суды, но что толку?

Вот уже почти девять лет Джамал Рзаев ведет судебную тяжбу со строительной компанией «Pilot İnşaat-A», которая в июле 2017 года незаконно снесла его дом. Несмотря на решение суда, компания до сих пор не выплатила полагающуюся пострадавшему сумму…

Джамал Рзаев жил в Насиминском районе по адресу: улица Шамиля Азизбекова, тупик 15, дом 7. «Это был частный дом со своим двором, - рассказывает обратившийся со своей проблемой в редакцию haqqin.az Дж.Рзаев. - Его построил мой прадед в 1890 году. Затем дом перешел моему отцу. Он, в свою очередь, половину дома отдал мне, а половину - моему двоюродному брату, то есть своему племяннику. Этот раздел произошел в 2006 году. Общая площадь застройки по техпаспорту составляла 332 кв.м. 96 принадлежали мне, 96 – моему кузену. Также имелся двор порядка 140 кв.м. В 2017 году компания «Pilot İnşaat-A» в рамках пилотного проекта получила распоряжение от Исполнительной власти Насиминского района на снос аварийных зданий и постройку нового жилого дома. Однако заключения о том, что наш дом - аварийный, у них на руках не было. МЧС не проводило никакого анализа данного вопроса. Представитель компании сказал, что они заплатят к нашей площади дополнительно 20 процентов. Но затем уточнил, что территория двора учитываться не будет, так как он не является нашей собственностью. Двоюродный брат на эти условия согласился, а я – нет. В моей купчей было указано, что двор дан мне на безвременное пользование. По закону Азербайджанской Республики при изъятии земель, вне зависимости от того, находится двор во владении, пользовании или даже в аренде, государством либо частным застройщиком должна быть выплачена компенсация. Но компания все равно отказалась включать двор в общую квадратуру. Я заявил, что в таком случае не разрешаю сносить мой дом».

Это было в мае 2017 года. А уже через два месяца дом Джамала Рзаева сравняли с землей. «24 июля меня не было дома. В 3 часа мне позвонил сосед и сообщил, что дом сносят, - с горечью вспоминает жалобщик. - Сносят вместе со всеми вещами, которые там были: мебелью, техникой, посудой, одеждой, драгоценностями… Когда я приехал, увидел, что половина моего дома разрушена. Компания заявила, что они не имеют к этому отношения. По их словам, якобы произошел обвал земли и часть моего дома разрушилась. Попасть в дом я не смог, так как единственная ведущая к нему дорога была завалена. Когда я пришел сюда через несколько дней, увидел, что мой дом уже полностью сравняли с землей. Я обратился к руководителю проекта Валеху Агаеву о выплате компенсации, на что получил ответ: «Иди жалуйся кому хочешь, мне никто ничего не сделает! Здесь я - закон!». Это слова Агаева. Тогда же я подал заявление в Управлении полиции Насиминского района о возбуждении уголовного дела по трем статьям, но там «не нашли состава преступления». Я подал иск на выплату мне материального и морального ущерба. Была проведена экспертиза оценки разрушенного имущества. Эксперт оценил мой дом и его придомовую территорию. В итоге суд установил компенсацию в размере 288 тысяч манатов, тогда как, реальная стоимость всего имущества составляла порядка 800 тысяч манатов».

После 4-летних судебных мытарств в мае 2021 года вступило в силу решение Верховного суда о единовременной выплате компенсации в размере 445 тысяч манатов. Но в «Pilot İnşaat-A» решили трактовать судебный вердикт по-своему. «Процесс выплат начался лишь в 2023 году. «Pilot İnşaat-A» выплатил мне 283 тысячи манатов. На сегодняшний день мне должны 171 тысячу с небольшим. Компания обратилась к судебному исполнителю с письмом, в котором говорилось, что она продала все квартиры и нежилые объекты, поэтому разом выплатить всю сумму не может и будет платить по частям. В январе 2025 года суд вынес решение дать компании три месяца на погашение долга, но прошло уже больше года, а денег я не получил». По словам Джамала Рзаева, де-факто «Pilot İnşaat-A» принадлежит Валеху Агаеву, но де-юре директором компании назначен 75-летний Сабир Мустафаев. «Он якобы перенес открытую операцию на сердце, и если даже выяснится, что он действительно виноват, никакого ареста, заключения его под стражу не будет. Максимум он отделается условным сроком», - уверен Дж.Рзаев.

В июле прошлого года Насиминский районный суд наложил ограничение на право выезда из страны руководителя «Pilot İnşaat-A» С.Мустафаева. Кроме того, в тот же суд было направлено обращение о наложении ареста на четыре гаража, принадлежащих должнику. Решением суда от 2 октября 2025 года данное обращение также было удовлетворено. Также возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением вступивших в законную силу решений суда по статье 306.2 УК Азербайджанской Республики. «Истинный владелец «Pilot İnşaat-A» Валех Агаев сам нигде юридически не засвечен, - продолжает Дж.Рзаев. - Один из учредителей компании - его сын. В доме, который они построили на месте моего дома, у них есть имущество общей площадью 4080 кв.м. Это две квартиры, четыре объекта на первом этаже здания, остальное - гаражи. Если взять минимальную цену по 2000 манатов за 1 кв.м, то у них там недвижимости на 1,8 млн манатов. Они спокойно относятся к тому, что на них завели уголовное дело, потому что знают, что в тюрьму не посадят, так как подставному директору 75 лет, а, как показывает практика, в таком возрасте по этой статье наши суды сроки не дают. Интересно, что у компании есть долг перед моим соседом. Решением суда ему должны выплатить 586 тысяч манатов. Его исполнительный лист суда пришел после моего. Но мне они не платят, а соседу ежемесячно выплачивают по 10-15 тысяч. В декабре 2025 года я был на приеме у министра юстиции Фарида Ахмедова. Но и это никак не помогло. Приставы всячески затягивают дело».