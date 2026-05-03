«Иран еще не расплатился»: Трамп сомневается. В Тегеране ждут

В беседе с журналистами в штате Флорида Дональд Трамп, комментируя вопрос об остающихся у Ирана мощностях по производству ракетной техники, заявил, что хотел бы уничтожить остающийся у Ирана ракетный потенциал: «Да, я бы хотел это уничтожить».

В своей соцсети Truth Social Трамп подтвердил, что Иран представил Белому дому предложение по урегулированию военного конфликта, указав, что скоро изучит документ. « Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что направил нам, но не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет », — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В заявлении Белого дома отмечается, что у Тегерана сохраняется лишь 15% таких мощностей в результате ударов США и Израиля.

Журналисты спросили Трампа, допускает ли он возобновление ударов по Ирану. «Я не могу сказать об этом журналисту. Если они поступят неподобающе, если они делают что-то плохое… Посмотрим. Но это, несомненно, возможность, которая может иметь место», - заявил он.

При этом президент США на просьбу прокомментировать его же более раннее заявление о том, что он может вообще отказаться от попыток заключить сделку с Ираном, заявил, что «этого не говорил. Я сказал, что в том случае, если мы уйдем прямо сейчас, им понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы не уходим прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через пару или пять лет».

Накануне иранские СМИ сообщали, что Иран представил ответ из 14 пунктов на предложение Соединенных Штатов. Документ был передан пакистанской стороне в рамках продолжающегося обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном и стал ответом на предложение США, состоящее из девяти пунктов. В нем изложены ключевые позиции Ирана по условиям завершения конфликта и предложена дорожная карта урегулирования. По данным Tasnim, Иран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на «окончании войны» вместо продления перемирия. План Ирана включает в себя вопросы гарантий ненападения, вывода американских военных сил из приграничных районов, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты компенсаций, отмены санкций и прекращения боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, пишет агентство. Также упоминаются предложения по механизму регулирования ситуации в Ормузском проливе.

По данным агентства, Иран ожидает официального ответа США на свои предложения. Иранские официальные лица пока публично не прокомментировали подробности предполагаемого ответа. «Теперь мяч на стороне Соединенных Штатов, им предстоит выбрать либо путь дипломатии, либо продолжение конфронтационного подхода», — сказал замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

The Wall Street Journal сообщила, что Иран выразил готовность начать переговоры в Пакистане уже в начале следующей недели при заинтересованности Вашингтона.