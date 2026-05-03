Турция сокращает торговлю с Россией, но наращивает с Китаем

Объем импорта России в Турцию с января по апрель 2026 года сократился на 3,5 млрд долларов, в процентном выражении составляет 22,8 процента. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат.

«Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация», - констатировал турецкий министр.

Согласно озвученным данным, второе место по объему сокращений импорта в Турцию стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - на 835 млн долларов, третье - Боливия, сократившая импорт в страну почти полностью, на 429 млн долларов или на 98,6%.

Вместе с тем, по данным турецкого министерства, наибольший рост импорта Турции пришелся на Китай - увеличение составило 1,8 млрд долларов. Прирост импорта зафиксирован также по поставкам из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.