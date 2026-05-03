Адмирал Купер «приветствует Иран» на борту десантного корабля

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер побывал на борту универсального авианесущего десантного корабля USS Tripoli, который задействован в операции по морской блокаде Ирана, сообщило командование.

Во время посещения корабля, который находится в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, Купер побывал в его Центре боевого управления, встретился с морскими пехотинцами, размещенными на его борту, и моряками.

Американская морская пехота принимает активное участие в операции по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или направляющихся в иранские порты. Команды морпехов берут на абордаж такие суда в Оманском заливе, высаживаясь на их борт с вертолетов. По последним данным CENTCOM, c начала блокады ВМС США перехватили уже 48 связанных с Ираном торговых судов.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.