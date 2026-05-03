Дроны летели на Петербург и Москву. Били по порту

Пресс-служба Пулково и Росавиация в телеграм-каналах сообщали, что аэропорты Пулково и Пскова вновь стали принимать и отправлять рейсы. В Пулково уточнили, что на вылет были задержаны 36 рейсов.

По утверждению губернатора, при атаке на Приморск загорелся порт, однако пожар удалось потушить. Разлива нефтепродуктов нет, написал губернатор.

Целью беспилотников стал порт Приморск в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

На этом фоне свою работу временно остановил аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы.

В Ленинградской области России заявили о массированной атаке беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 59 дронов.

В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени (полночь по Баку).

Мониторинговые каналы пишут, что местные жители нескольких городов Ленинградской области заявляли о характерных звуках пролета дронов, которые двигались в направлении Санкт-Петербурга, а также серии взрывов.

По утверждению OSINT-каналов, под атакой беспилотников могли оказаться морские порты в Ленинградской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о двух уничтоженных дронах. Ночью работу приостанавливали московские аэропорты — Шереметьево и Внуково. Также аэропорты Костромы, Пскова и Нижнего Новгорода работали в условиях ограничений из-за активности БПЛА.



По данным Минобороны России, за ночь дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, а также над аннексированным Крымом.