Дроны летели на Петербург и Москву. Били по порту

Целью беспилотников стал порт Приморск в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
По утверждению губернатора, при атаке на Приморск загорелся порт, однако пожар удалось потушить. Разлива нефтепродуктов нет, написал губернатор.
Пресс-служба Пулково и Росавиация в телеграм-каналах сообщали, что аэропорты Пулково и Пскова вновь стали принимать и отправлять рейсы. В Пулково уточнили, что на вылет были задержаны 36 рейсов.
В Ленинградской области России заявили о массированной атаке беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 59 дронов.
На этом фоне свою работу временно остановил аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы.
В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени (полночь по Баку).
Мониторинговые каналы пишут, что местные жители нескольких городов Ленинградской области заявляли о характерных звуках пролета дронов, которые двигались в направлении Санкт-Петербурга, а также серии взрывов.
По утверждению OSINT-каналов, под атакой беспилотников могли оказаться морские порты в Ленинградской области
Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о двух уничтоженных дронах. Ночью работу приостанавливали московские аэропорты — Шереметьево и Внуково. Также аэропорты Костромы, Пскова и Нижнего Новгорода работали в условиях ограничений из-за активности БПЛА.
По данным Минобороны России, за ночь дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, а также над аннексированным Крымом.