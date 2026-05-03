«Неверный сигнал Путину»: соратники Трампа обеспокоены его решением

Главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс выступили против решения администрации США сократить численность американских войск в Германии. Об этом говорится в заявлении законодателей, опубликованном пресс-службой Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Викер и Роджерс выступили в защиту Германии, которая, по их словам, активизировала усилия по увеличению оборонных расходов, а также способствовала обеспечению беспрепятственного доступа, базирования и пролетов для американских войск во время операций в Иране.

По мнению авторов заявления, «преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал (президенту РФ) Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих на восток».

Руководители комитетов по вооруженным силам призвали администрацию США к координации с Конгрессом в вопросах военного присутствия в Европе: «Любое существенное изменение позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Министерство (обороны) свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности»

Газета Stars and Stripes пишет, что в рамках объявленного Пентагоном сокращения американского военного контингента в Германии может быть выведена одна из двух находящихся там на ротации армейских бригад или размещенный на постоянной основе кавалерийский полк бригадного состава: «Если США стремятся быстро сократить численность своих войск, то первыми могут быть выведены ротационные силы, которые постоянно перемещаются между Германией и США. Если же план предусматривает перемещение постоянно дислоцированных частей, таких как 2-й кавалерийский полк, базирующийся в Вильзеке, Пентагону потребуется перебросить войска и их семьи, найти для этих сил новую базу».

По данным CBS News и The Wall Street Journal, сокращение на 5 тыс. военнослужащих предположительно затронет одну бригадную боевую группу в Германии и отменит запланированное на конец этого года развертывание дивизиона полевой артиллерии, оснащенного ракетами дальнего радиуса действия.