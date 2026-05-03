«Неверный сигнал Путину»: соратники Трампа обеспокоены его решением

Главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс выступили против решения администрации США сократить численность американских войск в Германии. Об этом говорится в заявлении законодателей, опубликованном пресс-службой Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.
Викер и Роджерс выступили в защиту Германии, которая, по их словам, активизировала усилия по увеличению оборонных расходов, а также способствовала обеспечению беспрепятственного доступа, базирования и пролетов для американских войск во время операций в Иране.
По мнению авторов заявления, «преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал (президенту РФ) Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих на восток».
Руководители комитетов по вооруженным силам призвали администрацию США к координации с Конгрессом в вопросах военного присутствия в Европе: «Любое существенное изменение позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Министерство (обороны) свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности»
Газета Stars and Stripes пишет, что в рамках объявленного Пентагоном сокращения американского военного контингента в Германии может быть выведена одна из двух находящихся там на ротации армейских бригад или размещенный на постоянной основе кавалерийский полк бригадного состава: «Если США стремятся быстро сократить численность своих войск, то первыми могут быть выведены ротационные силы, которые постоянно перемещаются между Германией и США. Если же план предусматривает перемещение постоянно дислоцированных частей, таких как 2-й кавалерийский полк, базирующийся в Вильзеке, Пентагону потребуется перебросить войска и их семьи, найти для этих сил новую базу».
По данным CBS News и The Wall Street Journal, сокращение на 5 тыс. военнослужащих предположительно затронет одну бригадную боевую группу в Германии и отменит запланированное на конец этого года развертывание дивизиона полевой артиллерии, оснащенного ракетами дальнего радиуса действия.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал большее сокращение военного присутствия США на территории НАТО после решения о выводе из Германии 5 000 американских военнослужащих. Об этом он сказал в беседе с журналистами перед вылетом из Палм-Бич.
Репортер спросила американского президента о решении Пентагона сократить численность американских военных в Германии. «Мы собираемся значительно сократить расходы, и это сокращение будет гораздо больше, чем 5 000», – ответил Трамп.
Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщает, что США также могут пересмотреть планы по размещению своего дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk, в Германии.
О планах США разместить дальнобойные ударные системы в Германии Пентагон заявлял в июле 2024 года. В ФРГ договорились установить американские зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. Их установка была запланирована на 2026 год.
По данным FT, в Европе находится около 80 тыс. американских военнослужащих, из них около 36,4 тыс. — в Германии.
В пятницу представители Пентагона заявили, что выводят 5 000 военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом. Объявляя об этом решении, высокопоставленный чиновник Минобороны заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана «разочаровала» Соединенные Штаты, а риторика властей страны «была неуместной и бесполезной».
Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. В то же время в НАТО заявили, что альянс остается уверенным в своих оборонных возможностях и потенциале сдерживания, несмотря на решение США.