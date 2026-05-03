Рубио теперь диджей на свадьбе

Госсекретарь США Марко Рубио был замечен в роли диджея на свадьбе в ночном клубе Майами, сообщает The New York Post, опубликовавшее видео с мероприятия.

На видео Рубио стоит за диджейским пультом, прижав один наушник к правому уху, в то время как гости танцуют под его музыку. Издание не уточнило, на чьей именно свадьбе это происходило.

Издание отмечает, что Рубио — не единственный диджей в Белом доме. Президент США Дональд Трамп также известен тем, что иногда подбирает музыку на вечеринках в своей резиденции Мар-а-Лаго.