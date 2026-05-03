Зеленский заявил об ударе по танкерам России

Украина поразила «два судна российского теневого флота» у входа в порт Новороссийска, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, и опубликовал соответствующее видео.
«Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут»», – написал в соцсетях президент Украины.
По словам Зеленского, операцией руководил начальник Генштаба Андрей Гнатов, участвовали контрразведчики Службы безопасности и ВМС.