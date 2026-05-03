В странах Балтии было тревожно

В ночь на воскресенье вооруженные силы Латвии и Эстонии опубликовали предупреждения гражданам об опасности дронов, которые могли попасть в воздушное пространство этих стран.
Латвийская армия сообщила в своем аккаунте в Х, что «возможная угроза» была зафиксирована в пяти регионах страны, расположенных вдоль границы с Россией. «Пока продолжается агрессия России в Украине, возможно повторение инцидентов, когда иностранные беспилотные летательные аппараты входят в воздушное пространство Латвии», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы Эстонии писали в Facebook о «возможной угрозе, что дроны могут потеряться эстонском воздушном пространстве». Предупреждение касалось двух регионов около российской границы.
В ночь на воскресенье украинские дроны атаковали морской порт Приморск в Ленинградской области, сообщал местный губернатор.
В конце марта во время системных ударов Украины по российским портам на Балтийском море в ряде случаев ударные БПЛА залетали на территорию государств Балтии и Финляндии. В МИД Украины извинились за эти случаи.