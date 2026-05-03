Многомиллиардная сделка: Израиль закупает эскадрильи F-35 и F-15

Израиль одобрил план по закупке двух новых боевых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA у компаний Lockheed Martin и Boeing, сообщило Министерство обороны страны.

Сделка, оцениваемая в десятки миллиардов шекелей, включает в себя приобретение современных истребителей для укрепления военно-воздушных сил Израиля. В пакет входят не только сами самолеты, но и расходы на их интеграцию, техническую поддержку, запасные части и логистику.

Закупка рассматривается как первый этап реализации долгосрочной программы развития вооруженных сил Израиля на ближайшее десятилетие.

В Министерстве обороны Израиля отметили, что новые эскадрильи должны усилить возможности ВВС Израиля и обеспечить сохранение стратегического преимущества в воздухе на фоне «меняющихся угроз в регионе».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что выводы, сделанные по итогам последних боевых действий, требуют ускоренного наращивания военного потенциала, и закупка новых самолетов является ключевым элементом программы развития армии, направленной на сохранение технологического и оперативного преимущества.