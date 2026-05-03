Чистки и военные операции «помогли» шефу Пентагона

По их данным, Хегсет консолидировал влияние в оборонном ведомстве, включая контроль над программами вооружений, кадровыми назначениями и публичной коммуникацией военных. «Вся власть отнята у военнослужащих и на 100% перешла к политическим назначенцам», — оценил ситуацию собеседник издания.

Министр обороны США Пит Хегсет усиливает контроль над Пентагоном, несмотря на кризисы первого года работы, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Одним из эпизодов усиления позиций Хегсета стали увольнения высокопоставленных военных, в частности, Джона Фелана, занимавшего пост министра ВМС. По словам источников, Фелан был недоволен тем, что Хегсет и его заместитель Стив Файнберг фактически взяли под контроль решения по подводному флоту и судостроению. После того как жалобы Фелана стали известны руководству Пентагона, Хегсет и Файнберг выступили за его отставку. Президент Дональд Трамп поддержал это решение.

Издание отмечает, что положение Хегсета укрепилось на фоне лояльности Трампу и серии военных операций, включая захват Николаса Мадуро.

В то же время, по данным источников, внутри администрации президента США сохраняется недовольство стилем управления Хегсета. Его критикуют за конфликтность, активность в социальных сетях, резкие заявления и кадровые чистки, включая отставку начальника штаба армии Рэнди Джорджа. Несмотря на это, собеседники WP отмечают, что глава Пентагона не входит в число уязвимых фигур, близких к отставке.