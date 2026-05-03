Торт с «золотой петлей» израильскому министру

В социальных сетях распространились кадры празднования 50-летия Итамара Бен-Гвира, министра национальной безопасности Израиля и лидера ультраправой партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»).

Израильские СМИ пишут, что особое внимание вызвал торт, подаренный юбиляру супругой Айялой Бен-Гвир с изображением «золотой петли». Подарок был сделан на фоне закона о смертной казни для лиц, осужденных за терроризм, который продвигает Итамар Бен-Гвир. На торте написано: «Иногда мечты сбываются».

Cреди гостей были министры, депутаты, высокопоставленные полицейские и родственники Бен-Гвира. Сторонники Бен-Гвира приветствовали символику, его критики назвали ее опасной и осудили присутствие на празднике высокопоставленных представителей полиции.