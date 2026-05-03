Обстрел Украины: Одесса, Херсон, погибшие, пожары...

По данным местной прокуратуры, в результате атак погибли два человека, еще пятеро получили ранения. В двух населенных пунктах частично разрушены пять частных жилых домов.

Войска РФ в ночь на 3 мая нанесли очередной удар беспилотниками по портовой и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Российские военные в последние недели регулярно наносят удары по Одессе и области. Предыдущие атаки беспилотников на город были 30 апреля, 1 и 2 мая.

Под российскими атаками в ночь на 3 мая также находились Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Сумская области.

Глава Сумской обладминистрации Олег Григоров сообщил, что в воскресенье утром российский дрон атаковал грузовой автомобиль, перевозивший зерно. По его словам, 46-летний водитель машины получил ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Глава Днепропетровской обладминистрации Александр Ганжа сообщил, что в результате российского удара около автозаправочной станции поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. По словам Ганжи, на момент атаки дети успели покинуть автобус. Вместе с тем в результате удара ранен 10-летний мальчик, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, ранения также получили пятеро взрослых (в том числе 21-летняя беременная женщина, а также госпитализированная в тяжелом состоянии 40-летняя женщина). Глава обладминистрации не уточнил, где именно находились пострадавшие и были ли они пассажирами автобуса.

Утром 3 мая россияне атаковали гражданский транспорт в Днепровском районе Херсона, погиб 60-летний мужчина. Ранения получили 63-летняя женщина и мужчины в возрасте 48, 61 и 55 лет. У них контузии, взрывные и осколочные травмы. По данным городской прокуратуры, после этого произошла повторная атака – повреждена машина скорой медицинской помощи. Медики не пострадали.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью 3 мая российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М» и 268 ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить 249 дронов. «Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации», — говорится в заявлении ВСУ.